Убитый активист Кирк выступал против военной помощи Украине

Фото: AP Photo/Alex Brandon, File

Убитый американский активист Чарли Кирк не поддерживал предоставление военной помощи Украине со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шоу активиста the Charlie Kirk Show.

"Конечно, я поддерживаю президента (США Дональда Трампа. – Прим. ред.) на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться", – отмечал Кирк.

Он также подчеркивал, что продолжение финансирования "кинетического конфликта против России" не является борьбой американцев.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта. СМИ сообщали, что нападение произошло в момент, когда активист говорил об огнестрельном насилии в Соединенных Штатах.

В результате мероприятие было прервано, а пострадавшего унесла охрана. Состояние активиста оценивалось как критическое.

Спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка. Глава Белого дома поручил до конца недели приспустить флаги во всей стране.

Злоумышленник был задержан, однако его освободили после допроса. По предварительным данным, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что атака на Кирка была целенаправленной. В свою очередь, губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.

Трамп пообещал, что власти найдут "всех и каждого", кто причастен к убийству. По его словам, это касается и организаций, которые спонсируют подобные преступления. Президент отметил, что Кирк выполнял крайне важную роль по привлечению молодежи в политику.