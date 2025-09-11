ФБР нашло оружие, которым могли убить активиста Чарли Кирка

Фото: depositphotos/jo_poker

Федеральное бюро расследований нашло оружие, которым могли убить американского правого активиста Чарли Кирка. Об этом заявил представитель ФБР в штате Юта Роберт Боулс.

"Это винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором. Винтовка была обнаружена в лесной зоне, в сторону которой сбежал стрелявший", – приводит его слова ТАСС.



Боулс подчеркнул, что поиски убийцы все еще продолжаются. По его словам, ФБР направило все ресурсы на поиски подозреваемого. Также он добавил, что у правоохранителей есть видеозапись, на которой запечатлен стрелявший. Однако описать его внешность агент ФБР отказался.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта. СМИ сообщали, что нападение произошло в момент, когда активист говорил об огнестрельном насилии в Соединенных Штатах. По предварительным данным, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.

В результате мероприятие было прервано, а пострадавшего унесла охрана. Состояние активиста оценивалось как критическое.

Спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка. Глава Белого дома поручил до конца недели приспустить флаги во всей стране.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что атака на Кирка была целенаправленной. В свою очередь, губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.

Трамп пообещал, что власти найдут "всех и каждого", кто причастен к убийству. По его словам, это касается и организаций, которые спонсируют подобные преступления. Президент отметил, что Кирк выполнял крайне важную роль по привлечению молодежи в политику.

