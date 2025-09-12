Трамп заявил о большом прогрессе в поисках убийцы активиста Кирка

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти добились определенного прогресса в поисках убийцы консервативного активиста и блогера Чарли Кирка. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

Лидер США назвал убийцу Кирка животным и выразил надежду, что правоохранителям удастся поймать его, чтобы "разобраться с ним должным образом". Трамп также сообщил, что у него есть некоторые соображения касательно мотивов убийцы.

"У меня есть соображения, но я расскажу вам об этом позднее", – приводит ТАСС слова главы Белого дома.

Трамп также поделился, что на фоне убийства Кирка начал беспокоиться за Штаты. По его словам, в США действует группа "чокнутых леваков-радикалов". Он пообещал разобраться с этой проблемой.

Ранее ФБР нашло оружие, которым могли убить Кирка – это винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором, ее нашли в лесной зоне, в сторону которой сбежал стрелявший. Поиски убийцы все еще продолжаются. ФБР также опубликовало фотографии мужчины, который может быть причастен к убийству Кирка.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в университете штата Юта. Согласно данным СМИ, активист говорил об огнестрельном насилии в США.

Спустя некоторое время активист скончался от полученных ранений, информацию об этом подтвердил Трамп. Президент США поручил до конца недели приспустить флаги на всей территории Штатов.