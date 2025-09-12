NYT: глава ФБР отправился в штат Юта, чтобы руководить поисками убийцы Кирка

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Каш Патель прилетит в американский штат Юта, чтобы лично руководить поисками убийцы консервативного активиста и блогера Чарли Кирка. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Кроме того, по информации журналистов, в Юту также направится заместитель главы ФБР Дэн Бонджино.

Ранее ФБР опубликовало фотографии мужчины, который может быть причастен к убийству американского правого активиста Чарли Кирка. К записи прикреплены две фотографии мужчины в кепке и солнцезащитных очках. Он одет в черную толстовку и синие джинсы.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта. СМИ сообщали, что нападение произошло в момент, когда активист говорил об огнестрельном насилии в Соединенных Штатах. По предварительным данным, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.

В результате мероприятие было прервано, а пострадавшего унесла охрана. Состояние активиста оценивалось как критическое.

Спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка. Глава Белого дома поручил до конца недели приспустить флаги во всей стране.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что атака на Кирка была целенаправленной. В свою очередь, губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.

Трамп пообещал, что власти найдут "всех и каждого", кто причастен к убийству. По его словам, это касается и организаций, которые спонсируют подобные преступления. Президент отметил, что Кирк выполнял крайне важную роль по привлечению молодежи в политику.