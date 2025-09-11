11 сентября, 14:19Политика
В МИД РФ призвали найти убийцу американского активиста Кирка
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Необходимо найти преступника, убившего американского активиста Чарли Кирка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам.
"Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление", – подчеркнула дипломат.
Она добавила, что делать преждевременные выводы, пока нет понимания, кто совершил покушение, нельзя.
Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в университете штата Юта. Согласно данным СМИ, активист говорил об огнестрельном насилии в США.
О смерти Кирка сообщил и президент страны Дональд Трамп, он поручил до конца недели приспустить флаги.
Злоумышленник был задержан, однако его освободили после допроса. По предварительным данным, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.
Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что атака на Кирка была целенаправленной. Губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.