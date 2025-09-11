В МИД РФ призвали найти убийцу американского активиста Кирка

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Необходимо найти преступника, убившего американского активиста Чарли Кирка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам.

"Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление", – подчеркнула дипломат.

Она добавила, что делать преждевременные выводы, пока нет понимания, кто совершил покушение, нельзя.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в университете штата Юта. Согласно данным СМИ, активист говорил об огнестрельном насилии в США.

О смерти Кирка сообщил и президент страны Дональд Трамп, он поручил до конца недели приспустить флаги.

Злоумышленник был задержан, однако его освободили после допроса. По предварительным данным, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что атака на Кирка была целенаправленной. Губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.

