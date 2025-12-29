Форма поиска по сайту

29 декабря, 14:11

Транспорт

Поезд к 100-летию народной дипломатии запустили в метро Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии, начал курсировать в метро Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Это уже 32-й тематический поезд в 2025 году <...> Россотрудничество на протяжении многих лет усиливает гуманитарное влияние России в мире. Продолжаем знакомить москвичей и гостей столицы с многогранностью нашей страны и ее организациями", – указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Поезд со слоганом "100 лет народной дипломатии – 100 лет народной истории" стал последним тематическим составом, запущенным на линии в 2025 году. Для его оформления использовали различные архивные фото общественников и писателей, которые активно продвигали Россию на международном уровне.

Например, пассажиры смогут увидеть снимки писателей Максима Горького, Льва Толстого, Владимира Маяковского и Агнии Барто, а также композитора Дмитрия Шостаковича. Кроме того, представлены фото актера Чарли Чаплина, писателя Герберта Уэллса, драматурга Бернарда Шоу и других выдающихся личностей.

По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, народная дипломатия имеет долгую историю, но лишь 100 лет назад, в 1925 году, она получила свое институциональное оформление.

"Было образовано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Эта организация прошла долгий путь до образования в 2008 году Россотрудничества. И мы хотим, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы узнали об истории народной дипломатии и людях, благодаря которым наша страна находила и продолжает находить друзей во всем мире", – добавил Примаков.

Тематический состав будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода.

Ранее на Арбатско-Покровскую линию столичного метро вышел поезд, посвященный Великому Новгороду и Новгородской области. В вагонах состава можно отследить путь развития города и региона от периода зарождения российской государственности до наших дней, а также узнать свыше 50 исторических фактов, включая информацию о подвигах новгородцев в годы Великой Отечественной войны.

Тематический поезд в честь 100-летия народной дипломатии запустили в метро Москвы

транспортметрогород

