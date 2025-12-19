Форма поиска по сайту

19 декабря, 19:08

Транспорт

Тематический трамвай "Современник" вышел на столичный маршрут А

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый тематический трамвай в честь театра "Современник" запустили на столичном маршруте А. Событие состоялось 19 декабря – в день рождения одного из основателей и художественного руководителя учреждения Галины Волчек.

Нынешний худрук театра Владимир Машков отметил, что на трамвае, который будет курсировать в центре города, виден знак из "Современника".

"Мы как артисты записали некоторые комментарии по ходу движения транспортного средства: расскажем некоторые факты об истории", – сказал Машков.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в свою очередь, указал, что развитие трамвая в Москве поддерживается Сергеем Собяниным. В частности, уже был запущен трамвайный диаметральный маршрут Т1.

"До запуска мы продлили трамвайную линию от площади Трех вокзалов сюда, до станции метро "Чистые пруды". Сделали то, что мы планировали давно. В этом году это получилось. Трамваи ходят с интервалом 5–6 минут", – поделился вице-мэр.

По его словам, почти 70 тысяч москвичей пользуются маршрутом Т1. Следующим проектом является восстановление трамвайной линии от площади около Рижского вокзала.

"В этом году мы получили 50 трамваев. В следующем году у нас план получить еще 50 трамваев, запустить трамвайный маршрут Т2 и закончить обновление всех трамваев в Москве", – заключил Ликсутов.

Ранее новый брендированный поезд появился на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. Каждый вагон в нем посвящен значимым инициативам "Движения первых".

Например, в составе "Достижения" представлена история проекта "Вызов первых", а в "Творчестве" рассказывается о "Школьной классике". В вагоне "Открытия" пассажиры могут узнать о походном "Движении первых".

