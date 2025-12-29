Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 13:34

Культура

В Театре имени Пушкина простились с Верой Алентовой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой завершилась в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Гроб с телом актрисы был установлен на основной сцене театра, возле него расположили венки, которые направили друзья семьи и творческие коллективы.

Через 30 минут после начала гражданской панихиды правая сторона партера была полностью заполнена. На экране под потолком транслировали фотографии Алентовой в разные периоды жизни, а ниже установили венок от Владимира Путина и администрации президента.

На церемонии присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" народный артист РФ Карен Шахназаров, художественный руководитель – директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист РФ Константин Хабенский, а также худрук Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов.

Кроме того, проститься с Алентовой пришли народный артист РФ Александр Олешко, ректор ВГИКа Владимир Малышев, народная артистка РФ Мария Аронова, генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова, худрук и директор Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев и многие другие.

Выступая на церемонии, Шахназаров подчеркнул, что в сердцах россиян навсегда останется образ Алентовой в фильме "Москва слезам не верит". По его мнению, эта роль артистки стала частью мировоззрения народа России.

Писарев, в свою очередь, отметил, что героини Алентовой были воплощением образа русской женщины.

"Она прожила очень насыщенную жизнь и оставила после себя замечательные роли. Ее любила вся страна", – добавила актриса Александра Урсуляк.

Также телеграмму с соболезнованиями направил художественный руководитель Московского театра Et Cetera народный артист РСФСР Александр Калягин. Он отметил невероятную красоту, трудолюбие и талант Алентовой.

В конце церемонии слово взяла дочь артистки Юлия Меньшова. Она поблагодарила Театр имени Пушкина, где Алентова прослужила 60 лет, и его художественного руководителя от лица всей семьи за уважение к старшим коллегам.

Траурное мероприятие продлилось более 2 часов. Очередь из желающих проститься с артисткой растянулась более чем на 15 метров. Гроб выносили из здания театра под бурные аплодисменты. Алентова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Вместе с тем на Тверском бульваре была организована фотовыставка, посвященная актрисе. На черно-белых снимках можно увидеть ее в спектаклях "Жил-был я", "Шоколадный солдатик", "Разбитое счастье", "Дети солнца", "Девичник club", "Любовь. Письма".

Алентовой стало плохо 25 декабря во время прощания с актером Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. В результате артистку госпитализировали. Спустя время стало известно, что она скончалась.

Свои соболезнования в связи с уходом Алентовой из жизни также выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Глава государства назвал ее замечательной актрисой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком. Мэр столицы, в свою очередь, отметил, что Алентова блистательно исполнила десятки ролей, которые вошли в золотой фонд отечественного театра и кино.

Артистка известна зрителям ролями в театре и кино. Она сыграла в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов". За вклад в культуру ей были присвоены звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.

Читайте также


утратыкультура

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика