В Театре имени Пушкина простились с Верой Алентовой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой завершилась в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Гроб с телом актрисы был установлен на основной сцене театра, возле него расположили венки, которые направили друзья семьи и творческие коллективы.

Через 30 минут после начала гражданской панихиды правая сторона партера была полностью заполнена. На экране под потолком транслировали фотографии Алентовой в разные периоды жизни, а ниже установили венок от Владимира Путина и администрации президента.

На церемонии присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" народный артист РФ Карен Шахназаров, художественный руководитель – директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист РФ Константин Хабенский, а также худрук Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов.

Кроме того, проститься с Алентовой пришли народный артист РФ Александр Олешко, ректор ВГИКа Владимир Малышев, народная артистка РФ Мария Аронова, генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова, худрук и директор Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев и многие другие.

Выступая на церемонии, Шахназаров подчеркнул, что в сердцах россиян навсегда останется образ Алентовой в фильме "Москва слезам не верит". По его мнению, эта роль артистки стала частью мировоззрения народа России.

Писарев, в свою очередь, отметил, что героини Алентовой были воплощением образа русской женщины.

"Она прожила очень насыщенную жизнь и оставила после себя замечательные роли. Ее любила вся страна", – добавила актриса Александра Урсуляк.

Также телеграмму с соболезнованиями направил художественный руководитель Московского театра Et Cetera народный артист РСФСР Александр Калягин. Он отметил невероятную красоту, трудолюбие и талант Алентовой.

В конце церемонии слово взяла дочь артистки Юлия Меньшова. Она поблагодарила Театр имени Пушкина, где Алентова прослужила 60 лет, и его художественного руководителя от лица всей семьи за уважение к старшим коллегам.

Траурное мероприятие продлилось более 2 часов. Очередь из желающих проститься с артисткой растянулась более чем на 15 метров. Гроб выносили из здания театра под бурные аплодисменты. Алентова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Вместе с тем на Тверском бульваре была организована фотовыставка, посвященная актрисе. На черно-белых снимках можно увидеть ее в спектаклях "Жил-был я", "Шоколадный солдатик", "Разбитое счастье", "Дети солнца", "Девичник club", "Любовь. Письма".

Алентовой стало плохо 25 декабря во время прощания с актером Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. В результате артистку госпитализировали. Спустя время стало известно, что она скончалась.

Свои соболезнования в связи с уходом Алентовой из жизни также выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Глава государства назвал ее замечательной актрисой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком. Мэр столицы, в свою очередь, отметил, что Алентова блистательно исполнила десятки ролей, которые вошли в золотой фонд отечественного театра и кино.

Артистка известна зрителям ролями в театре и кино. Она сыграла в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов". За вклад в культуру ей были присвоены звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.

