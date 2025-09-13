CNN: сомнения в компетентности главы ФБР растут в США на фоне убийства Кирка

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Среди сторонников американского президента Дональда Трампа и сотрудников ФБР растут сомнения в компетентности руководителя ведомства Кэша Пателя на фоне расследования убийства активиста Чарли Кирка, передает телеканал CNN.

"Реакция Пателя на стремительные события, сопровождавшие ужасное убийство Кирка, заставила некоторых союзников президента Дональда Трампа публично и в частном порядке усомниться в том, способен ли он руководить главным правоохранительным органом страны", – говорится в публикации.

Журналисты напомнили, как Патель преждевременно заявил о поимке подозреваемого в убийстве активиста, однако спустя два часа был вынужден сообщить об освобождении задержанного лица.

Отмечается, что на эффективность расследования убийства могло также повлиять увольнение многих высокопоставленных чиновников ФБР в рамках сокращения госрасходов.

"Среди них был бывший глава отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити, в чьей юрисдикции находился университет, где произошла стрельба, и который был одним из тех, кого выгнали с работы в ходе чистки в начале августа", – уточнили авторы публикации.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время выступления последнего в американском университете штата Юта 10 сентября. СМИ уточняли, что тогда активист рассказывал о насилии в стране. По предварительным сведениям, стрельба осуществлялась с крыши с большого расстояния.

В результате мероприятие было прервано, а получившего ранение активиста унесла охрана. Тогда состояние Кирка оценивалось как критическое. Однако спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о смерти активиста. Он также потребовал приспустить все флаги до конца недели.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон сообщал, что атака на Кирка была целенаправленной. В свою очередь, губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек. После этого Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к произошедшему, в том числе выявить организации, которые спонсируют подобные преступления.

12 сентября глава Белого дома заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан. Им оказался 22-летний местный житель Тайлер Робинсон. По данным СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, а тот, в свою очередь, передал всю информацию властям.

Пока неизвестно, входил ли злоумышленник в какое-то криминальное сообщество. Однако Трамп считает, что задержанный заслуживает смертной казни.

