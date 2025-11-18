Проверку возраста по фото введут на онлайн-платформе Roblox

Фото: ТАСС/Zuma

С января 2026 года все пользователи игровой онлайн-платформы Roblox будут проходить проверку возраста по фотографии, сообщило агентство Bloomberg.

Для прохождения этой процедуры игрокам потребуется загрузить свое фото или видео. После проверки все материалы удалятся подрядчиком платформы. Компания Roblox приняла данную меру, чтобы обезопасить детей от общения со злоумышленниками.

Согласно данным платформы, треть из 151 миллионов ее ежедневных пользователей – дети младше 13 лет.

В ответ на опасения аналитиков о появлении сложностей для развития Roblox финансовый директор компании Навин Чопра подтвердил, что новые меры безопасности могут создать "потенциальные препятствия".

Известно, что генеральные прокуроры нескольких американских штатов, таких как Техас и Флорида, инициировали судебные разбирательства в отношении компании Roblox. Сомнения в адрес игровой платформы вызывала эффективность мер защиты детей.

Также ранее министр по делам женщин, семьи и развития общин Малайзии Нэнси Шукри подчеркнула, что в стране обсуждается вопрос о блокировке Roblox. В качестве причины назвали растущее беспокойство из-за негативного влияния на детей.

Ранее офис генерального прокурора штата Кентукки Рассела Коулмана подал в суд на владельцев игровой онлайн-платформы Roblox. Компанию обвинили в неспособности защитить юных пользователей от неприемлемого контента. В качестве примера привели симулятор убийства политического активиста Чарли Кирка, который появился на платформе.