Двое россиян остаются в больницах Хургады после крушения батискафа

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Двое россиян остаются в больницах египетского курорта Хургада после крушения прогулочного батискафа в Красном море, передает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство.

Уточняется, что один из граждан РФ, остающихся в двух медучреждениях Хургады, взрослый. Также в генконсульстве указали, что остальные россияне уже покинули лечебные заведения.

Крушение батискафа "Синдбад", на котором должна была проводиться экскурсия по осмотру кораллового рифа, произошло 27 марта у берегов Хургады. Всего на борту находилось 45 граждан России.

Погибли шесть россиян, в том числе двое несовершеннолетних. Также в результате произошедшего не удалось спасти одного египтянина. По данным губернатора египетской провинции Красное Море Амра Ханафи, в больницы доставили 29 человек.

СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. По версии следователей, причиной крушения стало столкновение с рифом.