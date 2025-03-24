Хирурги Мытищинской больницы восстановили лицо упавшему с самоката мужчине

Фото: mz.mosreg.ru

Хирурги Мытищинской больницы восстановили лицо 56-летнему мужчине, который упал с самоката. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заведующую отделением челюстно-лицевой хирургии больницы Викторию Салкуцан.

Уточняется, что пациент столкнулся с другим транспортным средством, из-за чего получил не только травмы тела, но и ушиб головного мозга, переломы твердого неба и костей лицевого скелета. Оба глаза пострадавшего из-за травм проваливались в пазухи верхней челюсти.

После недели реанимации пациента удалось стабилизировать и затем провести операцию по реконструкции сломанных костей. В частности, специалисты установили пластины в области лобно-носового и скуло-лобных сочленений, зафиксировали нижние края и стенки обеих глазных орбит, твердое небо и скуло-альвеолярные части верхней челюсти.

"Фактически создали титановую маску на лице пациента", – пояснила Салкуцан.

Операция осложнялась сильным дефектом костной ткани – медикам пришлось удалить многие костные отломки, что усложняло установку пластин возле зубов. Мужчина уже выписан из больницы – врачам удалось восстановить его речь и мимику, не считая небольшого участка щеки.

Чтобы исправить этот дефект, потребуется еще одна операция, а позже пациент может обратиться к стоматологам и ортодонтам, чтобы они установили ему зубные протезы и скорректировали прикус.

"Исследования последних лет отмечают тенденцию к росту так называемой самокатной травмы как среди детей, так и среди взрослых. У детей преобладают травмы головы и лица: ушибы, ссадины, сотрясения мозга, которые часто возникают из-за удара лица о руль", – сообщил руководитель отделения травматологии Европейского медицинского центра, врач Данила Ананьин в беседе с RT.

Также распространены переломы верхних и нижних конечностей, причем чаще из-за рефлекторной попытки сгруппироваться при падении страдают руки, объяснил врач. У взрослых наиболее часто встречаются переломы нижних и верхних конечностей.

Дело в том, что электросамокаты сравнимы по своим скоростям с мотоциклами, поэтому травмы для водителей и пассажиров могут быть смертельными. Среди наиболее опасных – ушиб мозга, внутричерепные гематомы, переломы основания черепа, компрессионные переломы позвонков, травмы спинного мозга с риском паралича и другие.

Даже в случае успешного лечения последствием переломов может стать развитие остеоартрита поврежденного сустава – то есть преждевременный износ хряща сустава и боли в нем. Поэтому пациентам с остеопорозом стоит избегать поездок на самокате, уверен Ананьин.

"Пациентам с сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью, эпилепсией, ревматоидными заболеваниями, пациентам, длительно принимающим гормональные препараты", – перечислил он.

Кроме того, лучше не садиться на самокат людям с болезнями сердца, имплантированными кардиостимуляторами, стентами и искусственными клапанами, длительно принимающим антикоагулянтную терапию. В случае травм у них будет повышенный риск инфекций, также не исключены тяжелые последствия при травмах.

Поэтому медик посоветовал гражданам не только соблюдать ПДД и скоростной режим, но использовать защитную экипировку. Также перед выездом на дорогу стоит самостоятельно проверить работу тормозной системы, давление в шинах, прочность прикрепления элементов самоката.

Ранее в ГД предложили добавить в мобильные приложения для аренды самокатов короткий тест на знание правил дорожного движения, а также обязательный просмотр обучающих видео. Парламентарии объяснили свое предложением тем, что число аварий с участием средств индивидуальной мобильности стабильно растет.

