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01 апреля, 22:15

Транспорт

Несовершеннолетний самокатчик едва не сбил двух женщин на ВДНХ

Несовершеннолетний самокатчик едва не сбил двух женщин на ВДНХ

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Несовершеннолетний самокатчик едва не сбил двух женщин на ВДНХ на пешеходной зоне рядом с метро. Женщины начали снимать нарушителя на видео.

Однако парень не остановился. Он, наоборот, стал запугивать пешеходов. Предположительно, самокат парня был взят в аренду, о чем свидетельствуют номера на транспортном средстве.

Тем временем москвичам напомнили, что с этого сезона изменились правила проката. Дептранс ввел запрет на аренду самокатов и велосипедов для детей и подростков. Теперь ими можно управлять только с 18 лет. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова

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