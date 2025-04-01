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01 апреля, 18:30

Транспорт

Пункты проката СИМ открылись на ВДНХ

Пункты проката СИМ открылись на ВДНХ

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С 1 апреля на ВДНХ стартовал сезон проката велосипедов и электросамокатов. Там открылись 34 круглосуточных пункта.

Пользователям доступно около тысячи средств индивидуальной мобильности (СИМ). Для их аренды необходимо пройти верификацию через Mos ID. Передвигаться по территории выставочного комплекса на велосипедах и самокатах можно со скоростью не более 20 километров в час, а парковаться – только в местах со специальной разметкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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