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01 апреля, 16:51

Город

Аварийные бригады круглосуточно дежурят в Москве из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов круглосуточно дежурят в городе из-за дождя, который ожидается до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

"На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток", – отметили в ведомстве, добавив, что к дежурству также привлечена перекачивающая техника.

Кроме того, граждан предупредили о сильных порывах ветра. В связи с этим москвичей и гостей столицы, а также водителей попросили быть осторожнее на дорогах в непогоду.

На фоне неблагоприятных погодных условий столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности. Гражданам порекомендовали не укрываться под деревьями и не оставлять возле них личный транспорт.

Кроме того, автомобилистам посоветовали снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию перед другими транспортными средствами. При этом по возможности москвичей попросили пересесть на городской транспорт.

Круглосуточное дежурство аварийных бригад организовали в столице из-за ухудшения погоды

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