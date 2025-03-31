Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей призвали быть внимательными в непогоду 1 и 2 апреля. На фоне ожидающихся неблагоприятных погодных условий столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"По экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь, всего может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет свыше 70% месячной нормы", – уточнил вице-мэр и добавил, что порывы ветра в эти дни могут усилиться до 14 метров в секунду.

Городские службы принимают соответствующие меры по защите зданий жилого и нежилого фонда, а также транспортных объектов, торговых точек и строящихся зданий. Кроме того, распоряжение о подготовке резервных источников электропитания направлено электросетевым компаниям.

Дежурство на городских улицах осуществляют бригады и техника ГУП "Мосводосток" при помощи дополнительной перекачивающей техники дорожных служб и инженерных компаний. Также аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов приведены в круглосуточный режим дежурства.

Жителям столицы посоветовали не искать укрытия под деревьями и не оставлять возле них личный транспорт.

Кроме того, водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения. Автомобилистов призвали избегать внезапных маневров, а пешеходов – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В свою очередь, ЦОДД попросил использовать для поездок городской транспорт.

Горожанам напомнили, что при необходимости следует звоните по телефонам 101 или 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.