Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя и ветра

Фото: Москва 24Антон Великжанин

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за сильного дождя и ветра, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в Москве 1 апреля пройдут дожди. Характер погоды в столичном регионе будет формировать атмосферный фронт с юга.

"Погода будет облачная, временами пройдут дожди, более интенсивными в столице они будут в вечерние часы. Днем в Москве плюс 11–13, по области плюс 9–14 градусов", – написал Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Показания барометров вернутся в норму, составив 748 миллиметров ртутного столба.

Между тем москвичей призвали быть внимательными в непогоду 1 и 2 апреля. На фоне ожидающихся неблагоприятных погодных условий столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Жителям столицы посоветовали не искать укрытия под деревьями и не оставлять возле них личный транспорт. Кроме того, водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения.