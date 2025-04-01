Ливни пройдут в Москве 1 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и ливни ожидаются в Москве 1 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Водителям в связи с непогодой рекомендовали значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения. Автомобилистов призвали избегать внезапных маневров, а пешеходов – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В свою очередь, ЦОДД попросил использовать для поездок городской транспорт.