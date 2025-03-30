Масштабный сбой произошел в Рунете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Масштабный сбой произошел в российском сегменте интернета в воскресенье, 30 марта. Соответствующие данные представлены на сайте "Сбой.рф".

В результате неполадок отключения были зафиксированы на ряде популярных в стране музыкальных сервисов, видеохостингов, а также сервисов доставки продуктов и готовых блюд.

По данным сервиса, к 12:53 по московскому времени перебои произошли в работе 50 российских сайтов и приложений. Наиболее серьезному удару подверглись операторы мобильной связи. Проблемы фиксировались и в работе приложений ресторанов быстрого питания, популярных маркетплейсов, а также сайтов недвижимости.

Однако уже к 13:00 пользователи начали сообщать о возобновлении работы ряда сервисов. Причины массового сбоя на данный момент неизвестны.

Ранее сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи жаловались на неполадки в работе СБП, проблемы с сайтом и мобильным приложением. По данным РКН, это было связано со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК).