РКН зафиксировал рост жалоб на работу сервисов "Яндекса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Роскомнадзоре (РКН) зафиксировали всплеск жалоб на работу сервисов "Яндекса". Причиной стал сбой на инфраструктуре компании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"27 марта с 11:15 до 12:30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов "Яндекс директ", "Яндекс Go", "Яндекс еда", – говорится в сообщении.

В РКН добавили, что с 12:15 фиксируется снижение количества жалоб.

Ранее сообщалось, что неполадки возникли у платежного провайдера сервиса "Велобайк", из-за чего у пользователей могут возникнуть сложности с покупкой доступа и оплатой аренды. При этом тогда отмечалось, что процесс аренды через приложение "Яндекс Go" проходит в штатном режиме.

До этого сбой прошел в работе Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи жаловались на проблемы с сайтом и мобильным приложением.