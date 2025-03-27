27 марта, 16:21Технологии
РКН зафиксировал рост жалоб на работу сервисов "Яндекса"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Роскомнадзоре (РКН) зафиксировали всплеск жалоб на работу сервисов "Яндекса". Причиной стал сбой на инфраструктуре компании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"27 марта с 11:15 до 12:30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов "Яндекс директ", "Яндекс Go", "Яндекс еда", – говорится в сообщении.
В РКН добавили, что с 12:15 фиксируется снижение количества жалоб.
Ранее сообщалось, что неполадки возникли у платежного провайдера сервиса "Велобайк", из-за чего у пользователей могут возникнуть сложности с покупкой доступа и оплатой аренды. При этом тогда отмечалось, что процесс аренды через приложение "Яндекс Go" проходит в штатном режиме.
До этого сбой прошел в работе Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи жаловались на проблемы с сайтом и мобильным приложением.
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