В столице возобновили работу сервисы проката самокатов и велосипедов

Аренда электросамокатов и велосипедов снова доступна в Москве. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе сервис временно приостановили из-за снегопада и сильного похолодания, но с возвращением стабильной плюсовой температуры прокат возобновил работу.

В этом году москвичам и гостям города доступны 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов от различных операторов. Дептранс напомнил пользователям о необходимости соблюдать правила безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.