20 марта, 19:15Транспорт
В столице возобновили работу сервисы проката самокатов и велосипедов
Аренда электросамокатов и велосипедов снова доступна в Москве. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.
На прошлой неделе сервис временно приостановили из-за снегопада и сильного похолодания, но с возвращением стабильной плюсовой температуры прокат возобновил работу.
В этом году москвичам и гостям города доступны 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов от различных операторов. Дептранс напомнил пользователям о необходимости соблюдать правила безопасности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.