Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 19:15

Транспорт

В столице возобновили работу сервисы проката самокатов и велосипедов

В столице возобновили работу сервисы проката самокатов и велосипедов

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

"Мой район. Новости": автобусный маршрут № 643 прекращает работу в Москве

Стартовала прокладка тепловой сети для Бирюлевской линии метро Москвы

Москва закупит больше 30 поездов "Иволга 4.0" в 2025 году

Неизвестный обливает кефиром неправильно припаркованные автомобили в ЖК "Рассказово"

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

Движение поездов МЦД-4 в сторону Апрелевки было затруднено по техническим причинам

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Трафик на МСД снизился на 14%

Аренда электросамокатов и велосипедов снова доступна в Москве. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе сервис временно приостановили из-за снегопада и сильного похолодания, но с возвращением стабильной плюсовой температуры прокат возобновил работу.

В этом году москвичам и гостям города доступны 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов от различных операторов. Дептранс напомнил пользователям о необходимости соблюдать правила безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородпогодавидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика