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19 марта, 13:15

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Мэр Москвы рассказал о визуальной концепции будущей станции "Народное Ополчение"

Мэр Москвы рассказал о визуальной концепции будущей станции "Народное Ополчение"

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Будущая станция "Народное Ополчение" на Рублево-Архангельской линии будет выполнена в стилистике первых станций метрополитена. Об этом заявил Сергей Собянин. Некоторые элементы дизайна будут похожи на то, что можно увидеть на "Кропоткинской".

Платформа будет отделана пластиком и другими материалами, традиционными для столичной подземки, рассказал главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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