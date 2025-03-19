19 марта, 13:15Новости
Мэр Москвы рассказал о визуальной концепции будущей станции "Народное Ополчение"
Будущая станция "Народное Ополчение" на Рублево-Архангельской линии будет выполнена в стилистике первых станций метрополитена. Об этом заявил Сергей Собянин. Некоторые элементы дизайна будут похожи на то, что можно увидеть на "Кропоткинской".
Платформа будет отделана пластиком и другими материалами, традиционными для столичной подземки, рассказал главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.