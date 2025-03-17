Сбойка эскалаторного тоннеля выполнена на станции "Рижская" БКЛ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты выполнили сбойку эскалаторного тоннеля второго вестибюля на станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"При сбойке произошла "встреча" двух шедших друг к другу подземных выработок: эскалаторного тоннеля и натяжной камеры – конструкции между платформой и наклонным ходом. Работы велись круглосуточно", – рассказал вице-мэр.

В ближайшее время специалисты начнут устанавливать эскалаторы, которые станут одними из самых длинных в столичном метрополитене. В центральной части платформы станции сейчас проходит установка ограждения, которое отделит зону строительных работ от остальной части платформы.

Во время проведения работ специалисты извлекли более девяти тысяч кубометров грунта. Весь объем был отправлен на переработку с соблюдением строгих экологических требований.

Перед активной разработкой тоннеля была проведена подготовительная работа. Она включала в себя заморозку грунта и создание форшахты – временной конструкции, которая обеспечивала устойчивость вырытой траншеи, добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

"Из форшахты начинал путь тоннельный наклонный укладчик, с помощью которого в общей сложности установили 165 чугунных колец диаметром 10,5 метра", – уточнил он.

На протяжении всех работ контроль за их проведением осуществляет Мосгосстройнадзор. Сотрудники ведомства уделяют особое внимание устройству тоннелей, поскольку они проводятся в непосредственной близости от действующей станции метро и под существующей городской застройкой.

"В настоящее время инспекторы комитета проводят на объекте пятую выездную проверку соответствия выполненных работ и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации", – обратил внимание председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Подземный вестибюль станции работает с момента ее открытия в 2023 году. Он связан с подземным пешеходным переходом, который обеспечивает выход на обе стороны Третьего транспортного кольца и проспекта Мира.

Второй вестибюль будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Благодаря ему пассажиры смогут пересаживаться со станции метро на платформы второго, третьего и четвертого Московских центральных диаметров, подытожил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Сергей Жуков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на Кольцевой линии метро идет строительство новой станции, которая получит название "Достоевская". Работы ведутся в историческом центре Москвы, вблизи с действующей линией метрополитена.

По словам мэра, создать в таких условиях открытый котлован не представляется возможным, в связи с чем специалисты применяют при строительстве горный способ, который представляет собой фактически ручную проходку с применением средств малой механизации.