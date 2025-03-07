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07 марта, 08:45

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Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

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Станцию метро "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии украсят колонны, имитирующие тоннель. Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как она будет выглядеть.

Мэр отметил, что станция будет монохромной: основная часть платформы – светлой, а путевые стены – темными. В центре зала установят белые колонны, переходящие в своды. Также на станции поставят светодиодные светильники с рассеивающим эффектом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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