Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

Станцию метро "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии украсят колонны, имитирующие тоннель. Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как она будет выглядеть.

Мэр отметил, что станция будет монохромной: основная часть платформы – светлой, а путевые стены – темными. В центре зала установят белые колонны, переходящие в своды. Также на станции поставят светодиодные светильники с рассеивающим эффектом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.