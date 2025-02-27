Более 1 100 парков и других зеленых зон привели в порядок и создали в Москве с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2011 года в столице привели в порядок, благоустроили и создали на новом уровне свыше 1 100 парков и других озелененных территорий, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на экспертов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Там напомнили, что почти половину площади российской столицы занимают именно зеленые насаждения, а у 90% горожан скверы, парки и другие природные зоны находятся вблизи от мест проживания. Кроме того, растения играют не только декоративную роль – они фильтруют городской воздух, борются с шумом и сохраняют прохладу в жару, рассказали эксперты департамента.

"Без зеленых насаждений невозможно поддерживать чистоту воздуха. Растительность работает как натуральный фильтр. Частицы пыли, проходя с воздушным потоком через зеленый массив, оседают на листьях деревьев и кустарников, а потом вместе с дождем смываются на землю. Чем больше листьев и гуще крона, тем чище воздух. Деревья и кустарники сдерживают порывы ветра и вместе с газонами не дают пыли подниматься", – напомнили в департаменте.

Кроме того, зеленые насаждения обогащают воздух фитонцидами, которые уничтожают и подавляют размножение вредных бактерий и грибков. Москва является одним из самых "зеленых" мегаполисов Земли, напомнили специалисты столичного департамента. Закон о защите зеленого фонда в городе позволил упорядочить управление насаждениями, чтобы деревья и кустарники рассматривались как часть общей экологической системы города.

Ранее столичные власти рассказывали, что в рамках второго этапа программы модернизации медучреждений Москвы возле поликлиник высадят более 7 тысяч кустарников и около 940 деревьев. В итоге все территории медицинских объектов, которые ремонтируют согласно единому московскому стандарту, будут оформлены в одной стилистике.

