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14 марта, 12:15

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Сергей Собянин: Москва готовится к запуску производства новых лекарств

Сергей Собянин: Москва готовится к запуску производства новых лекарств

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В Москве начнется производство новых лекарств, включая препараты против артрита, остеопороза и орфанных заболеваний. Сергей Собянин сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Планируется выпуск до пяти миллионов флаконов в год и семи видов противоопухолевых препаратов. В январе производство лекарств в Москве увеличилось на 12%. Мэр отметил, что развитие отрасли активно поддерживается городом. В Зеленограде на базе ОЭЗ "Технополис "Москва" уже успешно работает фармкластер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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