Парки Москвы закрыты из-за сильного ветра

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13 марта, 15:15

Общество

Москвичам рассказали, как обезопасить себя во время шторма

Москвичам рассказали, как обезопасить себя во время шторма

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Из-за сильного шторма, который ожидается в Москве и Подмосковье, специалисты рекомендуют принять все необходимые меры для обеспечения безопасности. Если возможно, лучше всего оставаться дома во время непогоды. Следует закрыть окна, отключить электроэнергию, а также закрыть краны на газовых сетях.

Если вы оказались на улице, следует найти надежное укрытие, например, в метро или подземных переходах. Важно избегать пребывания в поврежденных зданиях и держаться подальше от мостов, линий электропередачи, рекламных щитов и промышленных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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