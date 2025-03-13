Москвичам рассказали, как обезопасить себя во время шторма

Из-за сильного шторма, который ожидается в Москве и Подмосковье, специалисты рекомендуют принять все необходимые меры для обеспечения безопасности. Если возможно, лучше всего оставаться дома во время непогоды. Следует закрыть окна, отключить электроэнергию, а также закрыть краны на газовых сетях.

Если вы оказались на улице, следует найти надежное укрытие, например, в метро или подземных переходах. Важно избегать пребывания в поврежденных зданиях и держаться подальше от мостов, линий электропередачи, рекламных щитов и промышленных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.