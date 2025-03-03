Жители нового ЖК на северо-востоке Москвы пожаловались на плохие условия в квартирах

Москвичи из нового жилого комплекса на северо-востоке столицы пожаловались на состояние своих квартир. Жильцы рассказали, что несмотря на сдачу жилья, застройщик не позаботился о найме управляющей компании.

Квартиры оказались в ужасном состоянии: строительный мусор и чужие вещи, выбитые замки, торчащие провода, трещины на стенах. Лифты отключены, поэтому жильцы вынуждены подниматься пешком.

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