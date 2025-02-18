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18 февраля, 12:45

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Жители ЖК в Коммунарке жалуются на аварии и отсутствие пожарной сигнализации

Жители ЖК в Коммунарке жалуются на аварии и отсутствие пожарной сигнализации

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В одном из жилых комплексов Москвы жители столкнулись с регулярными авариями на водопроводе и отсутствием пожарной сигнализации. Конфликты с застройщиком длятся уже три года – с момента сдачи дома. Недавно произошел сильный потоп, из-за которого кипятком затопило даже паркинг.

По мнению экспертов, причиной может быть слишком высокое давление в трубах или изначальные ошибки застройщика. Юристы советуют жителям обращаться в суд, чтобы добиться устранения нарушений и компенсации ущерба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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