Качество воздуха в Москве в январе соответствовало нормам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Качество воздуха в Москве в первый месяц 2025 года соответствовало нормам, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, которую цитируют на портале мэра и правительства Москвы.

Среднемесячные концентрации примесей в воздухе в январе находились на низком уровне и не превысили гигиенических нормативов, указали в ведомстве. Причем по сравнению с январем прошлого года воздух стал чище в 1,5–2 раза.

Кроме того, эксперты департамента добавили, что первый месяц текущего года войдет в историю как январь, полный погодных сюрпризов. Так как на его протяжении отмечались метеоусловия, благоприятные для рассеивания примесей в воздухе.

Как подчеркнули в департаменте, для контроля качества воздуха в Москве используется высокотехнологичное оборудование. Мониторинг проводят на 78 автоматических станциях, расположенных на всей территории города, а также в ближайшем Подмосковье.

Власти Москвы сформировали в городе комплексную экополитику благодаря новым экологическим стандартам, заявлял ранее глава Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин.

Кроме того, благодаря принятым мерам правительство столицы сформировало стратегию и планы по развитию зеленого фонда. Он увеличится с 20 000 до 100 000 гектаров за счет ввода в законодательство понятий "зеленые насаждения", "особо охраняемые зеленые территории", "особо охраняемые природные территории".