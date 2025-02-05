Зеленые территории Москвы снижают стресс и положительно влияют на самочувствие горожан

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зеленые территории Москвы снижают стресс, положительно влияют на самочувствие горожан, а также помогают сохранять гармонию при жизни в мегаполисе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Исследования подтверждают, что благоприятная экология положительно влияет на здоровье людей. Более половины территории столицы занимают зеленые зоны, а около 90% горожан живут рядом с парками.

Сохранение экологии и увеличение продолжительности здоровой жизни горожан – ключевые задачи развития города, которые достигаются благодаря созданию зеленого каркаса.

Анализ состояния зеленых насаждений в Москве демонстрирует, что в основном они находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Кроме того, регулярные наблюдения специалистов подтверждают, что растительность в Москве сохраняет свою жизнеспособность.

В 2024 году депутаты Московской городской думы утвердили закон, регулирующий вопросы охраны и использования зеленого фонда. Благодаря ему у города есть все средства для обеспечения благоприятной экологической обстановки. Соответствующий закон подписал Сергей Собянин.

Обновленный подход к сохранению и развитию зеленых насаждений в столице будет всесторонним и структурированным. Он основан на передовых мировых стандартах управления природными ресурсами. Власти планируют улучшить качество озеленения и его воздействие на здоровье жителей Москвы и состояние городской экосистемы в целом.

Закон будет действовать на всех природных территориях, а не только на особо охраняемых зонах, как раньше. Это позволит охватить все зеленые зоны города. Более того, законодательство позволяет создать новые зеленые территории. Работа по их расширению будет продолжена, а парки, скверы и даже дворы рядом с домами будут находиться под усиленной защитой.

Кроме того, в столице продолжают развивать концепцию устойчивого развития и 15-минутного города, целью которых является обеспечение доступности ключевых объектов для жителей в пределах 15 минут пешком. Стратегия гласит, что горожанин должен иметь возможность за 15 минут добраться до работы, социальных учреждений, магазинов, ресторанов, парков и других мест.

Таким образом, зеленые зоны, расположенные рядом с жилыми районами, создают условия для отдыха и восстановления сил. В современном ритме жизни природные территории становятся особенно важными для здоровья. Они будут активно развиваться и радовать жителей города своей красотой и уютом.

В свою очередь, внедрение новой экологической стратегии позволит городу более эффективно работать над улучшением качества зеленых зон и расширением доступа к ним для всех горожан.

Между тем глава Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин отметил, что благодаря новым экологическим стандартам власти города сформировали комплексную экополитику.

Кроме того, благодаря принятым мерам правительство столицы сформировало стратегию и планы по развитию зеленого фонда. Он увеличится с 20 000 до 100 000 гектаров за счет ввода в законодательство понятий "зеленые насаждения", "особо охраняемые зеленые территории", "особо охраняемые природные территории".