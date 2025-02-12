Жители дома в районе Филевский парк требуют сменить управляющую компанию

Жильцы ЖК на Береговом проезде, доме 5, корпусе 3, недовольны работой управляющей компании. Они жалуются на протечки в подземном паркинге, нарушения в системе пожаротушения и общее неудовлетворительное состояние дома.

По словам жителей, УК не решает накопившиеся проблемы, а лишь устраняет последствия временными мерами. Владельцы квартир планируют сменить компанию, но процесс осложняется судебными разбирательствами.

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