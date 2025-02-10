Собянин подвел итоги первых трех лет работы уникального проекта "Город заданий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сергей Собянин оценил работу уникального электронного проекта "Город заданий", который был запущен в Москве три года назад.

В рамках проекта москвичи могут протестировать цифровые сервисы, проверить состояние городских объектов, а также посетить выставки и многое другое.

"Жители получают за это баллы и возможность интересно провести время. Например, семьи с детьми ходили в Московский зоопарк, активные участники "серебряного" возраста – в центры московского долголетия", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, жители столицы выполнили уже больше 2,6 миллиона заданий. Власти, в свою очередь, получили от них обратную связь и повысили качество обслуживания в разных сферах.

Полученные баллы можно направить на благотворительность или использовать для получения товаров и услуг.

Ранее Собянин рассказал о новых функциях городских сервисов в сфере культуры. По словам мэра, единый читательский билет можно оформить не только в библиотеке, но и онлайн. Также его можно привязать к карте "Москвенок" или карте москвича.

Система "Мосбилет" позволяет приобрести билеты в музеи и театры, оплатить посещение катков и бассейнов. С декабря этот процесс стал быстрее благодаря наличию у москвича стандартной или полной учетной записи на портале mos.ru.