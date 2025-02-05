Пятый поток "Академии инноваторов" привлек в 2,5 раза больше разработчиков

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Порядка семи тысяч заявок поступило на пятый поток столичной "Академии инноваторов", что в 2,5 раза больше прошлого раза. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"60 процентов из них – москвичи. Свои проекты также представили разработчики из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сочи и еще 185 городов России", – сказала она.

Кроме того, программа заинтересовала инноваторов из 12 зарубежных дружественных стран, включая Белоруссию, Казахстан, Нигерию, Вьетнам и Алжир. Эксперты отобрали 100 самых перспективных проектов, добавила Сергунина.

Самым популярным направлением стала сфера IT. Также поступило много заявок по таким темам, как образование, электронная коммерция, медицина и промышленность. В рамках нового потока были представлены портативный сканер для диагностики заболеваний в ротовой полости, проект по созданию приложений и сайтов с дополненной реальностью, интерактивная платформа для размещения обучающих материалов и многое другое.

На пятый поток "Академии инноваторов", который начнется 7 февраля, также попали авторы цифровой платформы для печати разнообразных узоров и принтов на ткани, справочника для беременных с ИИ-рекомендациями и разработки в области керамической 3D-печати.

Ранее сообщалось, что за 2024 год обучающие вебинары образовательного проекта для финансистов посетили свыше 1 300 человек. Специалисты принимают участие в создании заданий на оказание услуг государственным учреждениям. Участники проекта уже узнали о процедурах формирования и согласования записей услуг и работ в реестре, а также разобрали на конкретных примерах, как вносить данные в информационную систему.

