Более 1,3 тыс человек приняли участие в образовательном проекте для финансистов в Москве

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Свыше 1 300 человек за 2024 год посетили обучающие вебинары образовательного проекта для финансистов, участвующих в формировании государственных заданий на оказание услуг госучреждениям. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Слушателям курса рассказывают об обновленной процедуре для формирования госзаданий, так как изменения вступят уже в 2026 году. Обучение финансистов началось заранее, чтобы специалисты успели адаптироваться к новым требованиям.

"Слушатели активно участвуют в вебинарах и готовы рекомендовать их своим коллегам. А это показатель того, что мы выбрали правильные формат и подачу материала", – отметила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

В 2024 году участники проекта уже узнали о процедурах формирования и согласования записей услуг и работ в реестре, а также разобрали на конкретных примерах, как вносить данные в информационную систему. На первых занятиях 2025 года они смогли изучить расчет нормативных трат, а также особенности корректирующих коэффициентов.

"Высокий интерес со стороны финансово-экономического сообщества Москвы подтверждает актуальность такого проекта, который сочетает теорию и практику. Уверены, что наша совместная работа поможет разобраться в новых правилах и упростить работу с госзаданием", – указал начальник управления кадровых сервисов правительства Москвы Павел Малыхин.

Доступ к учебным материалам неограничен. В ближайшее время слушатели смогут пройти прикладные курсы по работу с обновленной системой управления городскими финансами Москвы, а также посетить тематические вебинары. 4 февраля граждане узнают особенности размещения госзаданий на bus.gov.ru, а 18-го числа узнают про планирование бюджетных расходов с использованием различных показателей.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что обучение в "Московской технической школе" прошли более 4 тысяч инженеров. В общей сложности более чем за 3 года существования проекта квалификацию успели повысить свыше 13 тысяч человек. Партнерами проекта уже стали 126 научных и индустриальных организаций.

