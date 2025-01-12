Собянин: выпускниками "Московской технической школы" стали более 4 тысяч инженеров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Обучение в "Московской технической школе" прошли более 4 тысяч инженеров. Они смогли получить редкие производственные специальности, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Теперь эти сотрудники работают на предприятиях, которые занимаются выпуском микроэлектроники, лазерной продукции, беспилотников, автомобилей, роботов и прочих высокотехнологичных изделий, отметил мэр.

При этом в общей сложности более чем за три года существования проекта квалификацию успели повысить свыше 13 тысяч человек. На этом фоне образовательная инфраструктура "МТШ" постоянно расширяется.

Так, специалисты разрабатывают актуальные и востребованные программы обучения, основываясь при этом на запросах ведущих промышленных предприятий Москвы. Партнерами проекта уже стали 126 научных и индустриальных организаций.

При этом лишь в течение 2024 года в "МТШ" удалось запустить более 60 курсов и три новых направления – "Новые производственные технологии", "Информационная безопасность" и "Цифровые двойники". В целом к настоящему моменту специалисты могут выбирать для себя подходящее обучение более чем из 200 программ.

Кроме того, "МТШ" проводит различные мастер-классы, вебинары, конференции, а также дает экспертные советы всем желающим. Так, по итогам прошлого года было организовано более 20 мероприятий, которые посетили свыше трех тысяч человек.

Ранее "Московская техническая школа" совместно с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций "2050. ЛАБ" организовала онлайн-курс "Основы промышленного дизайна". Цикл вебинаров был призван познакомить слушателей с историей и принципами промышленного дизайна, трендами и методами изготовления продукции.

