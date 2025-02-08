В столице скорректировали 29 маршрутов наземного транспорта и открыли два новых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве скорректировали 29 маршрутов наземного транспорта и открыли два новых с начала года, рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба столичного Дептранса.

"Теперь транспорт подъезжает ближе к жилым домам, станциям рельсового каркаса и социальным объектам. Продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению Сергея Собянина", – подчеркнул он.

Так, электробусы начали курсировать по маршруту С187 в Троицке, он стал результатом корректировки маршрутов № 17 и 871. Маршрут № 357 появился в Куркине – он связал крупный торговый центр в подмосковных Химках со станцией метрополитена "Планерная".

Власти города стараются адаптировать маршрутную сеть автобусов и электробусов после открытия новых станций метро и МЦД, чтобы москвичам и гостям столицы было удобно добираться до них.

Также в городе необходимо обеспечивать транспортную доступность новых социальных объектов: дополнительных корпусов больниц и медцентров.

Кроме того, в Москве строят новые жилые районы, к которым тоже должен подходить транспорт. Удобные связи должны быть и между районами, объяснили в Дептрансе.

Ранее в ТиНАО появились четыре новых экспресс-маршрута. В целом маршруты разделены на три зоны: ближнюю, среднюю и дальнюю. В будни работают 74 современных автобуса и электробуса. От станции метро "Теплый Стан" экспрессы отправляются каждые две минуты.

