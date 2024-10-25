Свыше 170 тысяч горожан присоединились к акции "Москва будущего"

Более 170 тысяч жителей столицы присоединились к осенней акции "Москва будущего". В ее рамках москвичи проверяют свои знания об инновациях и технологиях города.

Всего на портале "Активный гражданин" есть 10 викторин, последняя из которых стартовала 24 октября. Приняв участие в ней, можно побороться за выход в финал. Его суперпобедители смогут получить до пяти тысяч городских баллов программы "Миллион призов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.