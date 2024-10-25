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25 октября, 07:15

Город

Свыше 170 тысяч горожан присоединились к акции "Москва будущего"

Свыше 170 тысяч горожан присоединились к акции "Москва будущего"

Еще два участка парка "Яуза" благоустроили в Москве

"Мой район. Новости": еще два участка парка "Яуза" благоустроили в Москве

"Сити": топ-3 пиццы с морепродуктами в Москве

Новости часа: Сергей Собянин открыл обновленные участки в парке "Яуза"

Два обновленных участка открылись в парке "Яуза"

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Два обновленных участка открылись в парке "Яуза"

Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

В Москве началась подготовка столичных фонтанов к зимнему сезону

Более 170 тысяч жителей столицы присоединились к осенней акции "Москва будущего". В ее рамках москвичи проверяют свои знания об инновациях и технологиях города.

Всего на портале "Активный гражданин" есть 10 викторин, последняя из которых стартовала 24 октября. Приняв участие в ней, можно побороться за выход в финал. Его суперпобедители смогут получить до пяти тысяч городских баллов программы "Миллион призов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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