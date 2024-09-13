13 сентября, 16:45Город
"Сити": топ-3 столичных ресторана, где подают пончики
Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, в которых подают самые вкусные пончики. Так, на третьем месте оказался ресторан "Юг 22", где изделие из теста сервируют мармеладом из сладких оливок.
Серебро рейтинга досталось глазированным пончикам с кремом в ANCHOVY'S CLUB. На вершине рейтинга – ресторан Moro. Там пончики готовят из очень жидкого теста и дополняют голубикой и орехами пекан.
Подробнее – в программе "Сити".