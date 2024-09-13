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13 сентября, 16:45

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"Сити": топ-3 столичных ресторана, где подают пончики

"Сити": топ-3 столичных ресторана, где подают пончики

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Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, в которых подают самые вкусные пончики. Так, на третьем месте оказался ресторан "Юг 22", где изделие из теста сервируют мармеладом из сладких оливок.

Серебро рейтинга досталось глазированным пончикам с кремом в ANCHOVY'S CLUB. На вершине рейтинга – ресторан Moro. Там пончики готовят из очень жидкого теста и дополняют голубикой и орехами пекан.

Подробнее – в программе "Сити".

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городедавидеоАлександр Ильин
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