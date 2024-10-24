Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

Сергей Собянин осмотрел итоги комплексного благоустройства участков парка "Яуза", расположенных вдоль Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда. Общая площадь территорий, которые привели в порядок, составила 33,6 гектара.

Всего в районах, расположенных рядом с парком, живут более одного миллиона человек. Теперь для них доступны новые спортивные и детские площадки, а также пешеходные, велосипедные и экологические маршруты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

