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24 октября, 23:15

Новости

Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

Новости часа: вдоль реки Яузы обновили более 20 км гранитных набережных

Новости часа: в парке "Яуза" благоустроили более 33 гектаров территории

Новости часа: Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

Сергей Собянин открыл обновленные участки в парке "Яуза"

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Сергей Собянин осмотрел итоги комплексного благоустройства участков парка "Яуза", расположенных вдоль Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда. Общая площадь территорий, которые привели в порядок, составила 33,6 гектара.

Всего в районах, расположенных рядом с парком, живут более одного миллиона человек. Теперь для них доступны новые спортивные и детские площадки, а также пешеходные, велосипедные и экологические маршруты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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