Светодинамический фонтан в столичном парке "Царицыно" подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили подготовку светодинамического фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно" к зиме. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Продолжаем мероприятия по консервации в преддверии холодов столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем специальными конструкциями", – привели слова вице-мэра в телеграм-канале КГХ.

Бирюков уточнил, что фонтан в "Царицыно" ежегодно накрывают специальным надувным воздухоопорным куполом. Он состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограммов, и центральной соединительной детали.

При этом, чтобы поддерживать форму купола, внутри круглосуточно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.

Заммэра напомнил, что в прошлом году специалисты завершили капитальный ремонт фонтана, в рамках которого заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения. Кроме того, был обновлен внешний вид сооружения, а также его оборудовали новой системой видеонаблюдения и современной охранно-пожарной сигнализацией.

На прошлой неделе началась подготовка к холодному периоду фонтанного комплекса на Манежной площади. Он состоит из 12 фонтанов и водных устройств, а также архитектурных элементов в виде бронзовых фигур сказочных персонажей, цветной мозаики и гранита.

Специалисты отмоют все поверхности и персонажей русских сказок при помощи бригады ручной уборки и поливомоечной техники. Ранее рабочие уже очистили фонтан "Часы мира", который находится неподалеку.