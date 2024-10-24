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24 октября, 23:15

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В Москве началась подготовка столичных фонтанов к зимнему сезону

В Москве началась подготовка столичных фонтанов к зимнему сезону

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В Москве началась подготовка столичных фонтанов к зимнему сезону. Одним из первых объектов, который начали очищать, стал фонтан "Золотой колос" на ВДНХ. Работу проводили промышленные альпинисты, которые вручную очищали детали сооружения высотой 16 метров.

Фонтан промывают при помощи аппарата высокого давления, который подает раствор на кислотной основе. После завершения очистки его законсервируют до весны.

Специалисты также работают на Поклонной горе, Манежной площади, в Царицыне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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