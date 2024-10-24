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24 октября, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": в ТиНАО электробусы вышли на маршрут № 304

"Мой район. Новости": в ТиНАО электробусы вышли на маршрут № 304

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В ТиНАО электробусы вышли на автобусный маршрут № 304. Машины курсируют между станцией метро "Саларьево" и Троицком, ежедневно перевозя тысячи жителей Филимонковского района.

Электробусы также вышли еще на три столичных маршрута. № 21 следует от района Новокосино до метро Новогиреево, № 645 – от улицы Перовской до Щелковского шоссе, № 804 – от Новоясеневского проспекта до парка Хованская дубрава. Новые маршруты охватывают 19 районов столицы. По будням на них работают 24 современные машины. Всего в городе уже больше 2 тысяч электробусов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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