"Техно": московские разработчики готовят проект воздушного такси

Столичные инженеры и конструкторы из особой экономической зоны "Технополис "Москва" разрабатывают проект воздушного такси. Разработка ляжет в основу создания в городах канатного такси – современного экологичного скоростного транспорта.

Уже существует несколько канатных дорог в Москве, таких как маршрут от "Лужников" до смотровой площадки на Воробьевых горах и воздушный трамвай на ВДНХ.

Какие районы свяжут канатные дороги? Как собирают вагоны на заводе? Об этом – в программе "Техно".