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23 октября, 12:45

Транспорт

"Техно": московские разработчики готовят проект воздушного такси

"Техно": московские разработчики готовят проект воздушного такси

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Столичные инженеры и конструкторы из особой экономической зоны "Технополис "Москва" разрабатывают проект воздушного такси. Разработка ляжет в основу создания в городах канатного такси – современного экологичного скоростного транспорта.

Уже существует несколько канатных дорог в Москве, таких как маршрут от "Лужников" до смотровой площадки на Воробьевых горах и воздушный трамвай на ВДНХ.

Какие районы свяжут канатные дороги? Как собирают вагоны на заводе? Об этом – в программе "Техно".

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