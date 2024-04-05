В ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали модули для изучения беспилотных авиасистем в школе

Фото: пресс-служба ДИПП

Компания "Научные развлечения" из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" представила несколько решений и перспективных разработок, предназначенных для изучения школьниками беспилотных авиационных систем (БАС), рассказал Москве 24 глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Как утверждают разработчики, модуль дает возможность изучить важные структурные направления БАС: конструктивные особенности, электронику и схемотехнику, системы электропитания, устройство двигательной установки и исполнительных механизмов, вопросы навигации, связи, радиоуправления и другое.

Овчинский назвал развитие беспилотной авиации одной из ключевых стратегических задач России и, в частности, Москвы. Он напомнил, что в 2023 году был создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, резиденты которого сосредоточены не только на разработке и выпуске беспилотников, но и подготовке кадров для отрасли.

"Новый продукт резидента ОЭЗ, локализовавшего производство на площадке "Печатники", также будет полезен для знакомства с профессией инженера-разработчика на начальном этапе", – добавил глава ведомства.

В представленную линейку входит несколько опытных образцов. Например, лабораторный экспериментальный стенд "Аэродинамика воздушного потока и определение подъемной силы". Он позволит понять юным инженерам, за счет чего летательный аппарат держится в воздухе, и на практике вычислить подъемную силу крыла.

Учебный стенд "Свойства винтомоторной группы" наглядно объяснит, какие устройства заставляют дроны лететь в нужном направлении, научит правильно подбирать их в зависимости от мощности и типа двигателя.

В линейку также входят такие специализированные учебные продукты, как комплекс "Программируемый учебный квадрокоптер", предназначенный для отработки навыков пилотирования, изучения динамики полета дрона и обучения приемам программирования с применением датчиков и механизмов.

"Робототехнический образовательный комплекс" научит наблюдать за коптерами в небе с помощью "технического зрения", наземных роботов с функциями ИИ.

В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что предприятие обладает многолетним опытом по проектированию и внедрению моделей непрерывного образования по инженерным, научно-технологическим и техническим специальностям.

"Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" постоянно расширяет линейку подобных продуктов и вкладывает средства в развитие производства", – сказал Дегтев.

Специализированные учебные комплексы подходят для обучения с пятого класса. Компания уже наладила их опытное производство в количестве 100 единиц в год. Каждый образовательный продукт содержит методическое обеспечение для реализации образовательных активностей детей на разных уровнях сложности.

Это позволяет включать изучение элементов БАС в уже существующие учебные программы по предметам физика, химия, биология, информатика и другим, а также использовать для поддержки внеурочной деятельности, олимпиадной активности и тематических соревнований.

Столичная промышленность за 7 лет смогла нарастить объем производства в два раза, рассказывал ранее Сергей Собянин. Сейчас в Москве выпускается высокотехнологичное оборудование, лекарственные препараты и другая продукция.

Однако для компаний доступно больше 20 системных городских мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы, льготная аренда земли при строительстве предприятия и другие статусы, добавлял градоначальник.