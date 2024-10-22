Недельный фестиваль колледжей стартует в Москве 26 октября

Москвичи, которые еще не определились с профессией и только думают, какое направление выбрать, смогут узнать больше о возможностях столичного среднего профессионального образования на фестивале колледжей с 26 октября по 2 ноября.

За эту неделю девятиклассники смогут познакомиться с высокотехнологичными мастерскими и лабораториями московских колледжей, а также принять участие в практических мастер-классах. Кроме того, школьников ждут почти две сотни занятий по более чем 170 профессиям в сферах промышленности, IT, робототехники, креативных индустрий, гостеприимства, строительства, транспорта и здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.