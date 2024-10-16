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16 октября, 14:30

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Новости регионов: дороги ушли под воду из-за мощного ливня в Севастополе

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На Севастополь обрушился сильный дождь. Дороги крымской столицы превратились в реки. Уровень воды поднялся по щиколотку. По словам местных жителей, местами перейти на другую сторону улицы можно только вброд.

Тем временем зарплаты руководителей среднего и высшего звена в России выросли более чем в 1,5 раза за год, подсчитали аналитики. А количество вакансий для них увеличилось на 15% с начала 2024 года. Чаще всего ищут топ-менеджеров в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, а также в финансовом секторе и нефтегазовой отрасли. При этом зарплаты сильнее всего выросли в учреждениях культуры и искусства – сразу на 40%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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регионыобществопогодавидеоАлина Гилева
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