В Курской области создали министерство восстановления и развития приграничья

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Министерство восстановления и развития приграничья создано в Курской области. Губернатор региона Алексей Смирнов утвердил структуру исполнительных органов.

"В структуру войдут руководитель администрации региона, 6 заместителей губернатора, 4 заместителя председателя правительства", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона напомнил, что своим первым заместителем – председателем правительства Курской области назначил Алексея Дедова.

В подчинение Смирнова также войдут министерство имущества, министерство финансов и бюджетного контроля, Государственная жилищная инспекция, департамент администрации региона по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представительство области при правительстве РФ, а также министерство правового обеспечения и министерство архитектуры и градостроительства.

Кроме того, отдельными органами власти станут министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. Комитет по труду и занятости населения, а также комитет по тарифам и ценам сделают министерствами.

Ранее правительство России дополнительно выделило 6,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим жителям Курской области, лишившимся имущества первой необходимости. В результате выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

