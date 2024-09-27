Кабмин выделил еще 6,2 млрд руб на выплаты пострадавшим в Курской области

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Российское правительство дополнительно выделило еще 6,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим жителям в Курской области, лишившимся имущества первой необходимости. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства будут браться из резервного фонда правительства. В результате выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека. При этом в кабмине напомнили, что ранее на эти цели уже было направлено 3,9 миллиарда рублей.

Помимо выплат, жителям Курской области также собирают различные товары. Например, крупнейшая сеть детских магазинов при поддержке правительства Москвы направила жителям приграничья свыше 65 тысяч вещей.

Так, пострадавшие получили по 7,5 тысячи упаковок пеленок и памперсов, 3,5 тысячи пачек мыла и столько же детских бутылочек и сосок. Кроме того, в регион передадут свыше 40 тысяч детских комбинезонов, рубашек и кофт, а также ползунков. Москва одной из первых стала оказывать помощь жителям приграничных регионов.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.