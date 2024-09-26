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26 сентября, 10:49

Политика

Более 8 тыс человек признаны потерпевшими при нападении ВСУ на Курскую область

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Следователи СК РФ допросили и признали в качестве потерпевших свыше 8 тысяч человек, находящихся в пунктах временного размещения беженцев после нападения ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие данные были переданы председателю СК РФ Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания в Донецке. Ему сообщили, что в рамках предварительного следствия сотрудники зафиксировали факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области.

Сотрудники Судебно-экспертного центра (СЭЦ) Следственного комитета также продолжают работу по установлению ущерба от действий ВСУ населенным пунктам новых регионов и приграничных областей России. Так, эксперты центра провели свыше 700 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в рамках которых исследовали более 3 тысяч зданий и объектов инфраструктуры. Их восстановительная стоимость составила более 7,5 миллиарда рублей.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Потери украинской армии с начала боевых действий в Курской области, по последним данным, составили более 17 тысяч человек. Также российские солдаты уничтожили 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей и 138 артиллерийских орудий.

По словам помощника президента России Алексея Дюмина, в ближайшее время регион будет полностью освобожден благодаря мужественным действиям российских войск.

Дюмин заявил, что ВС РФ ведут мужественные действия на курском направлении

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